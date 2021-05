Matteo Salvini sulla spiaggia di Bosco Isola a Marina di Lesina

Matteo Savini si fa filmare in spiaggia a Marina di Lesina in località Bosco Isola a Marina di Lesina. “Mare, natura e libertà”, commenta mentre passano delle mucche.

E’ ospite di Massimo Casanova che lo aveva accompagnato per il processo a Catania.

Come riporta l’Ansa: Salvini in mattinata ha anche postato un video sulla propria pagina Facebook mentre assiste al passaggio di una mandria di mucche che pascolano in riva al mare e ironizza sulla possibilità di stare in spiaggia, “è permesso” dice, mandando baci volanti prima alle mucche e poi a chi guarda il video. E scrive sulla sabbia “vi voglio bene”, come documentato da una foto postata sulla stessa pagina poco dopo. Salvini sta trascorrendo qualche giorno di relax in Puglia dopo il proscioglimento a Catania, dove è stato accompagnato proprio da Casanova. A quanto si apprende, Salvini con grande probabilità si fermerà nel Foggiano anche domani. Con lui la compagna e la famiglia di Massimo Casanova. (ANSA).