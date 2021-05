“Portaci la buona novella, addio Franco Landella”, così gli slogan per le dimissioni

(STATOQUOTIDIANO). Foggia, 16 maggio 2021. Il No Landella Day esordisce con “Non è una barzelletta ma una manifestazione per mandare a casa il sindaco Landella”. Cittadini, partiti e associazioni si sono dati appuntamento di fronte a Palazzo di città e con musica, sloga e cartelloni, hanno manifestato tutto il loro dissenso nei confronti dell’eventuale ritiro delle dimissioni, già rassegnate dal primo cittadino. Il 24 maggio scadono i 20 giorni concessi per legge.

L’incontro di questa sera ha voluto scongiurare questa possibilità dando una spallata visibile nel raduno nei pressi del Comune:

“La città è stanca e vuole cambiare pagina”, dice il segretario cittadino del Pd Davide Emanuele. “Ora basta, per la città non è più tempo di essere disonorata in questo modo, il fatto che oggi ci siano tanti cittadini vuol dire che Foggia non si è arresa ma è a una svolta”, commenta l’eurodeputato Mario Furore.



Fra gli organizzatori della kermesse anti-Landella, la Società civile, fra i più attivi movimenti nella critica all’amministrazione in carica insieme a comitati, studenti universitari, ex consiglieri comunali, esponenti delle categorie professionali. “Portaci la buona novella, addio Landella”, scrivono su un cartellone oppure “Costruiamo insieme la Foggia del futuro”. “Franco non ti voglio neanche come compagno di banco”.

FOTOGALLERY VIDEO ENZO MAIZZI