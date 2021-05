Tragedia a Manfredonia: 25enne morto in ospedale

(STATOQUOTIDIANO, ore 19). Manfredonia, 16 maggio 2021. Tragedia stamani a Manfredonia: un ragazzo di 25 anni, Jonathan Spano, è deceduto dopo le ore 13 per un arresto cardiocircolatorio.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, attraverso l’ascolto delle fonti, alle ore 14.05 odierne la volante del Commissariato di P.S. di Manfredonia è intervenuta nel Pronto Soccorso del San Camillo, su segnalazione di un parente.

Da primi accertamenti, Jonathan avrebbe effettuato “il triage alle ore 12.07 per un dolore toracico”, visitato da un dottore. In attesa degli accertamenti giudiziari, il decesso del ragazzo è avvenuto alle ore 13.20 per “arresto cardiocircolatorio”.

StatoQuotidiano.it ha ascoltato i parenti del giovane, letteralmente distrutti per la tragedia avvenuta. “E’ incredibile che sia avvenuto questo decesso. Lotteremo per accertare la verità dei fatti”. Per la vicenda, sarebbe stato presentato un esposto – querela presso le forze dell’ordine. Da evidenziare come il giovane è risultato negativo al tampone anti-Covid.

Con i suoi familiari, Johathan lascia la giovane moglie, in attesa, e una bimba di 2 anni.

Dalla redazione di StatoQuotidiano.it sincere condoglianze ai familiari del giovane.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it