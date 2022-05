Altalene e scivoli danneggiati, altro che giostrine a parco S. Felice

Statoquotidiano.it, 16 maggio 2022. Genitori a parco san Felice per segnalare tutto quanto resta di quelli che erano dei giochi per bambini. In una diretta di sabato pomeriggio, Rachele Occhionero, del Comitato per i bambini di Foggia, ha segnalato uno scivolo rotto da due anni, altalena senza catena per dondolarsi, anzi, usata, in alternativa, da alcuni bambini “per picchiarsi”. Situazioni segnalate da tempo sulla pagina del comitato ma mai monitorate dal vivo.

“Abbiamo chiamato i vigili urbani- dice Occhionero- ciò che ci interessa oggi è far mettere in sicurezza questo scivolo con un nastro intorno e poi rimuoverlo, e anche lanciare un messaggio alla città di essere cittadini attivi e attenti e segnalare queste cose”.

Dopo la segnalazione ai vigili urbani, le giostrine sono state mese in sicurezza, oggi i genitori attendono che si ripristino i giochi.