Anche a Foggia magistrati in sciopero, la protesta contro la riforma Cartabia

StatoQuotidiano.it, Foggia 16 maggio 2022. In occasione della giornata di astensione dall’attività giudiziaria indetta dall’ANM, i magistrati di Foggia si soni riuniti nell’aula assise del Palazzo di Giustizia per un incontro-dibattito sui temi della riforma Cartabia, in discussione alle Camere.

Sono intervenuti, a colloquiare con i magistrati foggiani, anche la Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Foggia, Prof.ssa Donatella Curtotti, il Presidente delle Camere Civili, Avv. Corrado Aquilino, il Presidente delle Camere Penali, Avv. Giulio Treggiari, il Presidente dell’ULP sezione di Foggia, Avv. Michele Di Carlo.

Come riporta l’Adnkronos, giornata di astensione dalle udienze in tutt’Italia per giudice e pm per cercare, in vista dei decreti attuativi, di modificare la riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario e la nuova legge elettorale del Csm.

“Oltre all’astensione, le varie sezioni locali dell’Anm hanno organizzato assemblee aperte al contributo di avvocati, giornalisti e giuristi per spiegare la loro contrarietà alla riforma. Nel mirino ci sono soprattutto le ‘pagelle’ dei magistrati e il metodo elettorale che secondo il ‘sindacato’ dei giudici finirebbe per aumentare il potere delle correnti”.

fotogallery enzo maizzi