Anche la Puglia ha “un’Area 51”: bunker anti-nucleare nascosto nel bosco

TARANTO, 16/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Nel cuore del verdeggiante bosco di Pianelle, alle porte di Martina Franca c’è un’area «off-limits», delimitata da un grande cancello verde al di là del quale, dalla metà degli anni ’50 fino al 1998 ha operato il Terzo Roc (Regional operative command) dell’Aeronautica Militare, a cui era deputato il monitoraggio dei cieli 24 ore su 24.

La base, scavata nel fianco della collina nella Murgia tarantina in piena Guerra Fredda, a 50 metri di profondità, è a prova di attacco nucleare. Una necessità dettata dai tempi – allora – con lo scontro dei due blocchi, quello atlantico e quello sovietico, che era costante fonte di tensione. Oggi il sito, “disattivato” per i compiti che svolgeva alla fine del secolo scorso, resta uno dei pochi bunker blindati in provincia di Taranto. L’esigenza della sua protezione a prova di bomba era legata al delicato compito: in caso di attacco, sarebbe stato necessario garantire in totale sicurezza le comunicazioni e le operazioni di controllo dei cieli. (gazzettamezzogiorno)