Asl FG, il nuovo commissario straordinario è Antonio Nigri

StatoQuotidiano.it, 16 maggio 2022. La Giunta ha stanziato, con variazione di bilancio, risorse pari a 3.546.944 euro, di cui 2.449.517 euro a valere sul POR Puglia 2014-2020 e 1.097.426 euro a valere sul POC Puglia 2014-2020, per i progetti attuativi dell’anno 2022 del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e per l’Avviso Ospitalità rivolto ai Comuni e Unioni di Comuni per 566.944 euro, a cura dell’agenzia Pugliapromozione. Con lo stesso provvedimento ha autorizzato la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione, pari a complessivi 1.360.440 euro

La Giunta ha espresso il parere non favorevole della Regione Puglia nel procedimento di VIA di competenza statale relativo ad un parco eolico costituito da 8 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 48 MW, da realizzare nel Comune di Serracapriola (FG) e Rotello (CB), con opere di connessione alla RTN – Terna, proposto da Enel Green Power S.r.l.

Nell’ambito dell’accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Puglia, la Giunta regionale ha approvato alcune schede di interventi he saranno finanziati.

Nelle schede ci sono proposte formulate dai Comuni di Bari e di Lecce per gli interventi: 1) realizzazione di un progetto per la verifica dell’efficacia sito specifica dell’utilizzo di pavimentazione fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio (TiO2) in area urbana del Comune di Bari soggetta ad elevato traffico veicolare, 2) realizzazione del Parco Multifunzionale dell’area della ex Fibronit del Comune di Bari, 3) realizzazione di moduli di forestazione urbana ad alta efficienza depurativa in aree prossime alla tangenziale est ed all’interno dell’orto botanico del Salento del Comune di Lecce.

Le schede relative agli interventi dell’Accordo che formeranno oggetto di contribuzione finanziaria da parte del Ministero per la Transizione ecologica (Ministero Ambiente) hanno un importo complessivo pari a 4.000.000 di euro così ripartiti:

50.000 euro per la realizzazione, da parte del Dipartimento Ambiente della Regione Puglia, delle campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell’aria con particolare riferimento al materiale particolato PM10 derivante dal riscaldamento domestico a biomassa e di informazione sui canali di incentivazione attivi a livello nazionale per la sostituzione delle vecchie stufe alimentate a biomassa (Ecobonus, Conto termico 2.0, Sismabonus, ecc.) con la finalità di ridurre le emissioni prodotte dal settore del riscaldamento domestico;

100.000 euro per la realizzazione, da parte del Comune di Bari, di un progetto per la verifica dell’efficacia sito specifica dell’utilizzo di pavimentazione fotocatalitica con rivestimento in biossido di titanio (TiO2) in area urbana soggetta ad intenso traffico veicolare;

350.000 euro per la realizzazione, da parte del Comune di Lecce, di moduli di forestazione urbana ad alta efficienza depurativa in aree prossime alla tangenziale est ed all’interno dell’orto botanico del Salento;

3.500.000 euro per la realizzazione, da parte del Comune di Bari, del progetto per lo sviluppo di aree verdi e sistemi di biorisanamento ex Fibronit Bari – Realizzazione Parco Multifunzionale dell’area della ex Fibronit, sito di importanza nazionale per la contaminazione da amianto.

La Giunta ha istituito sul Bilancio regionale nuovi capitoli in parte Entrata e in parte Spesa modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, al fine di garantire la gestione finanziaria dell’intervento “Prolungamento tratta metropolitana Bari – San Paolo fino a stazione “delle Regioni””, per l’importo complessivo di 36.000.000 euro a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Il provvedimento permetterà il finanziamento e quindi la realizzazione dell’ultimo tratto della metropolitana del San Paolo di Bari, costruita e gestita da Ferrotramviaria Spa, dall’attuale capolinea “Cecilia” fino alla destinazione finale “Delle Regioni”, con lo scavo di tunnel, attrezzaggio linea, costruzione della stazione terminale.

La Giunta ha approvato – su proposta del vicepresidente, assessore competente, il nuovo Prezziario delle opere pubbliche, dopo aver ricevuto il parere positivo del Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, struttura del Ministero delle Infrastrutture.

La Giunta ha nominato il commissario straordinario della Asl Foggia, attuale direttore sanitario dott. Antonio Nigri, in possesso dei titoli previsti dalla legge. Il Presidente e la Giunta hanno ringraziato il DG uscente, dott. Vito Piazzolla, per l’intenso lavoro svolto in questi anni, soprattutto in occasione dell’emergenza Covid. Il dott. Piazzolla non era più nominabile per legge, avendo già svolto il ruolo di commissario straordinario, di direttore generale per due mandati ed essendo già stato prorogato. La Giunta nella scorsa seduta ha già approvato il bando per la nomina del nuovo direttore generale della Asl.