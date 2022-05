Corso OSS Puglia: tutto pronto per il 20 maggio 2022

FOGGIA, 16/05/2022 – (assocarenews) L’AUSER di San Marco in Lamis, in collaborazione con il quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it, organizza un Corso di preparazione per il Concorso OSS Puglia (…), che avranno luogo probabilmente tra fine anno e inizio 2023. Le iscrizioni sono chiuse.

Al Corso, che avrà luogo presso la Biblioteca Comunale di San Marco in Lamis in Piazza Carlo Marx, il 20 maggio 2022, si sono iscritti un numero elevato di persone – spiegano dall’AUSER – pertanto si è reso necessario suddividerli in due gruppi:

Gruppo A – Cognomi dalla lettera A alla lettera L (dalle ore 15.00 alle ore 17.00);

Gruppo B – Cognomi dalle lettera M alla lettera Z (dalle ore 17.30 alle ore 19.30).

Tutti gli iscritti saranno contattati tramite WhatsApp dal comitato organizzatore del Corso. Chi non potrà partecipare negli orari del Gruppo A potrà passare previa autorizzazione dell’AUSER al Gruppo B e viceversa. A tutti i partecipanti sarà chiesta la sottoscrizione della tessera associativa (costo 20 Euro). Agli iscritti verranno poi proposti altri corsi di formazione. A tutti sarà riconosciuto attestato di partecipazione spendibile anche ai fini concorsuali. Si raccomanda a tutti la puntualità. (assocarenews)