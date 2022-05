Delle Noci: “Incendio delle stoppie, problema mai risolto”

Manfredonia (Fg), 16 maggio 2022 – Ci risiamo. Ogni anno, puntualmente, si ripresenta un problema mai risolto.

Confidando nella sensibilità e responsabilità di coloro che dovrebbero intervenire, inoltro, come ogni anno, denuncia pubblica prima che qualche deficiente incendiario, per mania o per profitto, appicchi le stoppie dell’area in figura.

L’area si trova in pieno centro abitato, di fronte all’ospedale di Via Barletta, tra due istituti scolastici, Tonioli e G. Giordani, e adiacente al mercato rionale. Un’area priva d’ogni controllo, dove alcuni incivili sconsiderati abbandonano anche rifiuti d’ogni genere.

L’incendio delle stoppie, tra le quali non mancano rifiuti speciali, oltre a produrre ceneri nere che si infiltra in tutte le abitazioni e strutture adiacenti, producono fumi maleodoranti; non è escluso che possano essere nocivi alla salute pubblica.

Una situazione incresciosa che, stranamente, lascia indifferenti le istituzioni politiche e sanitarie.

La stessa problematica si ripresenta puntualmente, annualmmente, anche nel canalone di “Lama Scaloria”. Un’area che, nonostante sia stata oggetto di rigenerazione e riqualificazione del tessuto urbano dal costo di oltre 400 milioni di euro, sembra “neutrale” e non rientri nella competenza delle istituzioni locali.

Quando riusciremo a dare alla nostra città il giusto valore che gli spetta?

A cura di Pino Delle Noci