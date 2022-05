Foggia, l’impegno di Icaro continua: Frisoli dopo la scomparsa di Roma

Foggia, 16 maggio 2022 – L’impegno sociale di ICARO proseguirà. Al vice presidente Frisoli il compito di rilanciare l’Associazione dopo la scomparsa di Giancarlo Roma.

“ L’impegno sociale per la Capitanata dell’Associazione Icaro andrà avanti e continuerà anche dopo la prematura scomparsa del suo presidente Giancarlo Roma che ha dato tanto con umiltà e senso civico. Questa la migliore maniera per ricordarne la generosa passione ed onorarne la memoria”

Così l’imprenditore Domenico Frisoli, attuale vice presidente di ICARO , al termine della prima riunione del Direttivo dopo l’improvvisa dipartita del suo fondatore e storico presidente.

“ Per adesso – precisa Frisoli – il Direttivo ha inteso promuovere un momento d’ascolto dei soci anche per valutare le iniziative da affrontare e da proporre all’Assemblea. Quello che posso dire mentre mi accingo a reggere le sorti dell’Associazione nell’attuale fase è che ho registrato una forte e corale volontà di continuare a sviluppare le finalità statutarie del sodalizio, credo ancora molto attuali per le dinamiche sociali ed economiche che attraversano la Capitanata, che è la terra che noi intendiamo proteggere e sostenere”.

Il nuovo Presidente ed il nuovo Direttivo saranno eletti nella prima Assemblea dei soci, in programma nel prossimo autunno.