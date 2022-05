StatoQuotidiano.it, Foggia 16 maggio 2022. Incidente moto – auto a Foggia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, probabilmente per una mancata precedenza, una moto di grossa cilindrata e una Fiat Punto hanno impattato violentemente in via Sant’Alfonso, zona scuola Dante, verso le ore 13.30.

Il centauro è rimasto immobile in terra, ma cosciente. Non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto Polizia locale e 118.