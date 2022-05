“Omnia Nostra – è riportato nelle carte del Tar – ha scompaginato un’articolazione di tipo mafioso operante nell’area garganica. Tra i promotori del sodalizio criminale il boss Mario Luciano Romito unitamente a Matteo Lombardi e Pasquale Ricucci, ucciso nel novembre del 2019″. Riferimenti anche a Michele Lombardi, figlio di Matteo, ritenuto partecipe stabile dell’organizzazione ed autore di intimidazioni nei confronti di pescatori manfredoniani, costretti a conferire il pesce esclusivamente al “rampollo” del clan. (L’Immediato, a cura di Francesco Pesante).

L’ordinanza del TAR PUGLIA – STRALCI

Riportando alcuni stralci dell’ordinanza in oggetto del Tar Puglia di Bari: “Ritenuto che, alla luce della natura intrinsecamente e altamente preventiva dell’interdittiva antimafia, il fornito quadro fattuale ed indiziario – complessivamente considerato – posto a sostegno della determinazione interdittiva appare idoneo a disvelare la plausibilità della ritenuta “più che probabile che non” permeabilità della società interdetta al pericolo d’ingerenza da parte dell’organizzazione criminale che faceva capo a – OMISSIS- -OMISSIS- e oggi capeggiata da -OMISSIS- in quanto:

– -OMISSIS- partecipa alla gestione dell’impresa interdetta e al contempo mantiene contatti con l’ambiente in discorso, non mostrando una totale dissociazione da un ambiente criminale al quale non può dirsi estraneo in ragione delle circostanze analiticamente indicate supra;

– l’organizzazione criminale in discorso è gravemente indiziata di operare anche nel settore della ristorazione;

– il sodalizio mafioso ha mostrato capacità pervasiva nel tessuto economico della società;

– il Comune di Manfredonia è stato sciolto ex art. 143 T.U.E.L. per condizionamento mafioso, in particolare, in ragione della mala gestio nell’esercizio di potestà ampliative connesse alle attività economiche che si svolgono sulle coste;

Rilevato, infine, che:

– la Prefettura di Foggia, nell’interdittiva impugnata, ha ritenuto anche che – OMISSIS- sia a capo dell’organizzazione criminale fin qui descritta, facendo leva, in particolare, su quanto riportato sia nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del basista -OMISSIS- (proc. pen. -OMISSISGIP Tribunale di Bari, pag. 22) sia nell’ordinanza “-OMISSIS-” (pag. 218) in merito ad una conversazione tra il ridetto -OMISSIS- e -OMISSIS- con – OMISSIS-, nel corso della quale si diceva che “a reggere le fila sarebbe – OMISSIS-”, da intendersi come -OMISSIS-, e che -OMISSIS- “catechizzava in modo energico -OMISSIS-”, organizzatore assassinato della consorteria fin qui descritta”.

Tuttavia, “la parte ricorrente contesta siffatta circostanza deducendo che:

i) -OMISSIS- non sia il capo del clan che ha monopolizzato il mercato ittico di Manfredonia, non potendo a tal fine utilizzarsi le trascrizioni delle intercettazioni dei Carabinieri innanzi indicate, che avrebbero associato il cognome “-OMISSIS-” al nome -OMISSIS- proferito dal signor -OMISSIS-, affiliato al clan -OMISSIS- (l’interessato ha presentato querela di falso nei confronti dei suddetti Carabinieri; l’archiviazione del procedimento penale è stata disposta in quanto si desume dalle trascrizioni che si tratterebbe di mera interpretazione da parte degli stessi, essendo il materiale probatorio devoluto all’esame del giudice penale nel giudizio “-OMISSIS-”); ii) -OMISSIS- non è mai stato condannato e, all’esito dell’unico processo che lo ha coinvolto, è stato assolto con formula piena, ottenendo pure un indennizzo per ingiusta detenzione;

iii) -OMISSIS- non avrebbe alcun ascendente nell’ambito malavitoso e tanto sarebbe dimostrato dall’intercettazione di agosto 2018, dalla quale emergerebbe che i pescatori continuavano ad essere vessati, cosa che non sarebbe successa se il suo presunto “intervento” presso -OMISSIS- – OMISSIS- avesse sortito un qualche effetto oltre che dal mancato coinvolgimento nell’operazione “-OMISSIS-”.

Da qui, il TAR PUGLIA: “Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti, siffatte

contestazioni e circostanze, unitamente alla rimodulazione del clan – OMISSIS- innanzi indicata e alle dichiarazioni dei pentiti -OMISSIS- (cfr. pag. 1680 ordinanza “-OMISSIS-”), -OMISSIS-(cfr. verbale d’interrogatorio del 16 febbraio 2022 proc. pe–OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. verbale d’interrogatorio del 13 gennaio 2022 proc. pe–OMISSIS-), appaiono idonee a scalfire il ruolo di spicco che l’Autorità prefettizia ha invece attribuito a -OMISSIS- (e la conseguente mancata applicazione delle misure collaborative di cui all’art. 49 del D.L. n. 152 del 6 novembre 2021), ma non a scalfire la ragionevolezza del ritenuto pericolo d’ingerenza da parte del clan nella società interdetta, che appare concreto e “più probabile che non” a prescindere dal ruolo di – OMISSIS- nell’organizzazione criminale rimodulata, soprattutto ove si consideri che le attività ricettive sulle coste garganiche sono “particolarmente sensibili al pericolo di condizionamento mafioso, in una zona a prevalente vocazione turistica, e particolarmente idonee, non solo ad ingenerare nella collettività la percezione di un controllo del territorio da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata ma anche a deviare beni pubblici dal fine istituzionale” (cfr. pag. 18 dell’intedittiva gravata)”.