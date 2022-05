Loreta, mamma e OSS di S. Giovanni R. non c’è più: donati gli organi

Non c’è l’ha fatta Loreta a combattere contro la morte che l’ha presa all’improvviso lasciando orfani e soli figli e marito Infermiere. Lei aveva 52 anni ed era originaria di San Giovanni Rotondo, anche se lavorava come Operatrice Socio Sanitaria in Emilia Romagna. Aveva un sogno, tornare a vivere nel suo amato Gargano. Ora vi riposare in eterno. Per volontà sua e dei suoi cari i suoi organi sono stati espiantati e donati a chi ne ha ora bisogno. La sua vita ora continua, nei corpi di chi stava male e che con il suo sacrificio oggi è tornato a sperare.

Al marito e alla figlia Infermieri del 118 dell’ASL di Foggia l’abbraccio di tutta la redazione di AssoCareNews.it e l’invito a tener duro e ad andare avanti anche senza un pilastro come Loreta. Domani, 17 maggio 2022, i funerali nella città di Padre Pio. (assocarenews)