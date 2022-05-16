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Home // Manfredonia // Moscone: “Grande errore pensare a un’Europa senza la Russia”

Moscone: “Grande errore pensare a un’Europa senza la Russia”

Foggia: il 18 ottobre il Giubileo diocesano a Borgo Mezzanone e Borgo Incoronata

PADRE MOSCONE. Fonte: wikipedia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2022
Manfredonia //

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/05/2022 – (informazionecattolica) In linea con Papa Francesco, e senza usare mezzi termini, anche mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in dialogo con il prof. Michele Illiceto, docente alla Facoltà Teologica Pugliese,

nella serata in cui è stato presentato l’ultimo libro del Pontefice dal titolo “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”, usa parole forti contro chi questa guerra non solo l’ha provocata, invadendo un Paese libero, ma anche contro chi la sta alimentando, ovvero «l’ipocrisia dell’Occidente, l’ipocrisia della Nato, l’ipocrisia dell’Unione Europea».

 

Consapevole di non essere un esperto di geopolitica, mons. Moscone considera già «un errore aver voltato le spalle alla Turchia, nei primi anni del 2000, da parte dell’Unione Europea, affidandola ad un uomo, fino a qualche giorno fa definito “dittatore”, ora diventato “mediatore di pace. Così come è un grande errore, oggi, pensare un’Europa senza la Russia, senza l’Ucraina, senza la Polonia, senza la Bielorussia, senza tutti». L’arcivescovo cita il Papa quando, già il 7 luglio del 2018 a Bari, disse: «Alla pace non c’è alternativa». Aggiungendo: «oggi non abbiamo altre alternative che la pace, perché diversamente i rischi sono troppi». (informazionecattolica)

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