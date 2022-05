Puglia, molesta ragazza: picchiato da fidanzato e amici. 39enne in ospedale

LECCE, 16/05/2022 – (repubblica) All’uscita di un ristorante in Salento avrebbe molestato una ragazza di 22 anni e per questo sarebbe stato picchiato dal fidanzato e da tre amici della giovane.

E’ accaduto nella serata di domenica 15 maggio a Porto Cesareo. La ragazza stava aspettando che il fidanzato e i suoi amici uscissero dal locale quando è stata avvicinata da un uomo di 39 anni, con precedenti penali, che l’avrebbe molestata. La giovane ha subito attirato l’attenzione del fidanzato e dei suoi tre suoi amici che, dopo aver inseguito il 39enne, lo avrebbero aggredito. L’uomo, medicato dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato traumi e ferite guaribili in venti giorni. Secondo le notizie trapelate, la ragazza non ha sporto denuncia ma i carabinieri, intervenuti sul luogo dell’aggressione, indagano per molestie. (repubblica)