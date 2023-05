Roma – Il processo in corso coinvolge Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni. Nonostante il giornalista di Rai Sport neghi tutte le accuse (“Sono vittima di false accuse“, sostengono i suoi avvocati Ester Molinaro e Fabio Lattanzi), le chat tra le due vittime di Varriale sono state presentate come prove.

Lo riporta calciomercato.com.

Nelle testimonianze si legge: “Quello è pazzo. Bisogna fermarlo prima che ammazzi qualcuna”. La seconda donna, che afferma di essere stata picchiata, ha contattato la prima vittima nel dicembre 2021 per raccontarle di essere finita al pronto soccorso del Gemelli, affermando: “Mi ha aggredita anche a me. Ha detto che se lo denuncio mi ammazza”.

Lunedì, la donna è stata ascoltata a Roma davanti al tribunale monocratico e ha raccontato di aver contattato la prima vittima dicendo: “So cosa hai passato, è successo anche a me“. Durante l’udienza, è emerso che una donna pugliese, che aveva una relazione con Varriale al tempo dei fatti e che era all’insaputa delle altre vittime, si è presentata come testimone a carico dell’imputato.

La testimone ha dichiarato: “Mi cercava insistentemente e quando si presentò era tranquillo e sorridente, ricordo bene. Non aveva alcun segno sul viso, persino faceva il bagno senza gli occhiali e io l’avrei notato. Ho appreso dai giornali che aveva picchiato una donna e mi sono allontanata da lui. Poi, quando ci siamo riappacificati, mi ha chiesto di contattare un mio amico medico che era con noi in Puglia per ottenere un certificato medico falso, in cui doveva risultare che aveva una ferita a un occhio in quei giorni. Dopo che mi ha schiaffeggiato e mi ha fatto finire in ospedale, ho istintivamente sentito vicinanza nei confronti dell’altra vittima, ho capito cosa aveva provato e le ho scritto mentre ero in ambulanza“.