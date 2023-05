Casa Sollievo, Gastroenterologia: stanze climatizzate, nuove pavimentazioni

FOGGIA – Nella mattinata di ieri padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ha benedetto stanze ed ambienti appena ristrutturati dell’Unità di Gastroenterologia, alla presenza del vicepresidente della Fondazione, Pietro Grasso.

I lavori, che sono durati 5 mesi, hanno riguardato l’installazione di un nuovo pavimento in pvc simil-parquet nelle stanze e nel ripristino della pavimentazione originale del corridoio. Nel reparto, collocato al terzo piano del blocco monumentale, sono stati anche realizzati anche nuovi impianti per gas medicali e nuovi impianti elettrici con prese dati. Infine per migliorare il confort tutte le stanze sono state dotate di climatizzazione, di tv color a parete e di nuovi servizi igienici, anch’essi ristrutturati ed ammodernati.