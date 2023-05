Festa del Soccorso a San Severo: ecco tutti gli eventi, le date, gli orari

Entrano nel vivo gli appuntamenti culturali in programma nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. del Soccorso, a cura del Comune di San Severo

Dopo gli eventi di sabato 13 maggio, la programmazione riprenderà venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20.00 in Piazza Carmine con “La Mmuina”, Orchestra Spettacolo.

Il gruppo, traendo spunto dalla tradizione musicale napoletana, tocca due secoli di musica antica partenopea, rielaborata con i ritmi travolgenti ed incalzanti dati dalla influenza artistica mediterranea, ed arricchita da un’armoniosa contaminazione di musica classica, jazz, pop, rock e latino americana.

Da venerdì 19 maggio a mercoledì 24 maggio, presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, si terrà un’esposizione di COSTUMI DI SCENA, a cura di Michela Tota (Costumi) e di Emanuela Potenza (Sartoria) con i seguenti orari: mattina 11.30 – 13.30 – pomeriggio 19,00 – 21.30.

Sabato 20 maggio in Piazza Municipio si terrà il concerto, istituzionalizzato nel 2018, dell’Orchestra di Fiati “Città di San Severo”, che si esibirà alle ore 11.00 in un Matinée Concerto Sinfonico dedicato al Maestro Nicola Franconi per ricordare alla comunità Sanseverese la figura artistica dell’indimenticato e benemerito Maestro, fondatore, 55 anni fa (1968), della Associazione Culturale Bandistica “Città di San Severo.

Domenica 21 maggio alle ore 20.30, sempre nell’incantevole cornice di Piazza Municipio, l’Orchestra diretta dal M° Antonello Ciccone offrirà all’Amministrazione Comunale e alla cittadinanza un concerto Lirico Sinfonico.

Gli eventi programmati dal Comune di San Severo si concluderanno martedì 23 maggio 2023 alle ore 21,00 in Via Martiri di Cefalonia con il concerto musicale che vedrà sul palco come ospiti il cantante Geolier e la dj Georgia Mos.

Si precisa che gli eventi religiosi e l’organizzazione complessiva della Festa sono a cura del Comitato Festa Patronale e dell’Arciconfraternita di Maria SS. del Soccorso, che, con il perdurare delle condizioni metereologiche avverse, nelle prossime ore potrebbero decidere di posticipare la FESTA PATRONALE.