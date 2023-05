Incidente sul Gargano, coinvolto un mezzo pesante

FOGGIA – È temporaneamente chiuso il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la SS750 “Della Foresta Umbra” a causa di un mezzo pesante di traverso, dal km 0 al km 6,400, a Vico del Gargano (Foggia).

Percorso alternativo per Vico del Gargano: proseguire su SS 89 – SP51b – SS693 km 56+600; per Peschici: proseguire su SS 693 km 56+600 – SP51b – SS 89. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

Il veicolo pesante è stato spostato e la viabilità è stata riaperta a senso unico alternato.