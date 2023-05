Le luminarie di un’azienda barese in Germania da 38 anni

BARI – Si è da poco conclusa la celebrazione di San Nicola a Bari, con la piazza illuminata a festa dalle luminarie Paulicelli a stupire i propri concittadini con giochi di luce unici.

Rapporto quello con la festa del Santo che affonda le sue radici nel 1920, agli inizi dell’azienda pugliese. Tra gli appuntamenti cui Paulicelli è presente da tempo c’è Un(n)a Festa Italiana, il più grande festival italiano in Germania. Quest’anno l’edizione torna dal 17 al 21 maggio 2023, dopo ben 4 anni di fermo, causa pandemia prima, guerra in Ucraina dopo. Un evento storico che vedrà come sfondo l’allestimento magico delle luminarie pugliesi Paulicelli per il trentottesimo anno, dal lontano ormai 1985.

“Dopo Tirana – Joint for future l’anno scorso, la nostra azienda torna a illuminare l’estero in occasione di Un(n)a Festa Italiana – scrive Domenico Paulicelli. Siamo fieri di portare la nostra arte e il nostro Made in Italy in Germania per la trentottesima volta. Per l’occasione abbiamo deciso di stupire tutti inserendo delle novità. Novità che hanno preso forma attraverso gli incontri e la collaborazione con Unna Marketing cui siamo legati da un rapporto di stima di lunga data.

Centinaia di migliaia di luci colorate su archi, gallerie, rosoni e ben due casse armoniche illumineranno la città con accostamenti cromatici sorprendenti. Avrete la chance imperdibile di poter ammirare strutture luminose che vi lasceranno con gli occhi pieni d’incanto e il cuore di gioia. Vi invitiamo a raggiungerci per vivere insieme emozioni in un’atmosfera incantata”.