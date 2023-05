Manfredonia. Approvazione tariffe 2023 e differimento dei termini di pagamento

Manfredonia – Con recente delibera di Giunta comunale, è stato deliberato di determinare per l’anno 2023 le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) riportate all’Allegato “A” per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, giusta elaborazione trasmessa dalla concessionaria C&C, con mail del 20/02/2023.

ATTO INTEGRALE > gc-72-2023

E’ stato deliberato di prendere atto che con l’applicazione delle tariffe coma sopra determinate si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario.

E’ stato dato atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/’92 nella misura del 4% deliberato dalla Provincia di Foggia ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

E’ stato dato atto che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico è pari alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

E’ stato dato atto di stabilire, limitatamente all’anno 2023, il numero delle rate e le scadenze, in modo tale da pesare meno sui bilanci delle famiglie e delle imprese, come di seguito riportato:

unica soluzione – 12 luglio 2023

– 1° rata – 12 luglio 2023;

– 2° rata – 12 agosto 2023;

– 3° rata – 12 settembre 2023;

– 4° rata – 12 ottobre 2023;

– 5° rata – 13 novembre 2023;

– 6° rata – 12 dicembre 2023;

E’ stato deliberato di demandare al Dirigente del Settore Economico-Finanziario la quantificazione e la successiva attivazione delle procedure di rettifica delle dotazioni di entrata, attraverso variazione delle dotazioni di spesa al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023-2025, approvato con la sopracitata deliberazione 33/2023.

Il documento in oggetto sarà trasmesso al consiglio comunale per le susseguenti determinazioni.

STATOQUOTIDIANO.IT