Manfredonia, nuovi dati sulla distribuzione del parrocchetto

MANFREDONIA (FOGGIA) – Da diversi anni si è insediata una colonia di pappagalli verdi amazzonici a Siponto (Manfredonia).

Si tratta della specie Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus) noto anche come pappagallo quacchero, è un uccello chiacchierino dal comportamento vivace e socievole. È originario del Sud America, ma da alcuni esemplari sfuggiti in cattività si cono create numerose colonie anche in Italia. Infatti, proprio per la sua elevata capacità di adattamento nidifica in molte località costruendo tra gli alberi imponenti, grandi ed elaborati nidi. Di recente sono arrivati nuovi aggiornamenti sulla loro sìdistribuzione nel territorio di Manfredonia.

“Ringraziamo gli utenti del progetto Parrocchetti di Puglia per averci fornito nuovi dati sulla distribuzione del parrocchetto.