Foggia, 16 maggio 2023. Intitolare il piazzale all’interno dell’area dell’ex ippodromo, i Campi Diomedei, di fronte al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla memoria di Luisa Fantasia, vittima di mafia, uccisa nel 1975 e nate nel 1943.

È questa la delibera con cui i commissari straordinari danno seguito a una mozione del consiglio comunale di Foggia (28 aprile 2021, approvata all’unanimità) e alle sollecitazioni delle associazioni antimafia locali giunte di recente al Comune.

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di via Guglielmi il marito di Luisa, il brigadiere foggiano Mascione, ha comandato per molti anni, dopo il tragico evento ed il suo trasferimento d’ufficio, il Nucleo Anticrimine istituito dal Generale Dalla

Chiesa.

In più, è stato dato mandato al servizio Lavori Pubblici di valutare con la Sovraintendenza Archeologica, la proposta progettuale di impiantare, all’interno della medesima area,

“un elemento di arredo urbano con un forte potere evocativo che possa rappresentare la battaglia contro le violenze e le mafie e diventare simbolo di legalità anche per le generazioni future”.

Luisa Fantasia, com’è noto, è una giovane donna sanseverese, moglie del brigadiere dell’Arma dei Carabinieri originario di Foggia, prima vittima trasversale di mafia, seviziata e brutalmente assassinata nella sua abitazione di Milano il 14 giugno 1975, davanti alla figlioletta Cinzia di soli 18 mesi, per vendetta contro il marito, impegnato sotto copertura a sgominare la rete del traffico di droga in Lombardia

“Riteniamo doveroso- scrive la commissione- rendere onore alla memoria di Luisa Fantasia, portando a conclusione la procedura di intitolazione di uno spazio cittadino, nella considerazione che la suddetta intestazione vuole rappresentare un forte segno della volontà delle istituzioni di fare memoria alle future generazioni e alla comunità tutta del sacrificio delle vittime innocenti della mafia”.

La data di ultimazione dei lavori per l’area verde è fissata, secondo gli ultimi aggiornamenti, al 19 agosto prossimo. Quando finiranno i lavori al Parco urbano Campi Diomedei? C’è una data