Puglia, sul portone di casa attaccano un biglietto: “Vatti a curare, ricch***e”

BARI – Sulla porta di ingresso della sua abitazione, a Bitonto, un foglietto, appiccicato con del nastro adesivo: «Vatti a curare, ricchione».

Un messaggio omofobo che Michele (nome di fantasia) non riesce a digerire. «Arrivato sulla soglia del mio appartamento non ho creduto ai miei occhi» racconta il giovane bitontino, ancora sconvolto dall’accaduto. «Non è possibile che nel 2023 ci sia ancora chi giudica, non consente la libertà personale e considera l’omosessualità una malattia».

«Non ho mai dato spettacolo, sono un ragazzo normalissimo, che lavora come tanti altri, mi chiedo perché c’è tanta cattiveria? A volte sembra di vivere con il terrore addosso e non è possibile», commenta con il cuore a pezzi. Lo riporta un articolo di Loredana Schiraldi sulla Gazzetta del Mezzogiorno.