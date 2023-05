Ragazzina di San Marco in Lamis in Rianimazione dopo incidente: “Preghiamo per lei”

FOGGIA – Un tragico incidente è avvenuto nelle campagne di San Marco in Lamis domenica 14 maggio, giorno della Festa della Mamma.

Come racconta Franco Impagliatelli sulla sua pagina Facebook: “La piccola Simona di 6 anni era in campagna con i suoi cari, mentre giocava sul trattore agricolo ha tolto il freno”. La ragazzina era sopra e mentre scendeva é inciampata andando a finire sotto le ruote del trattore.

Subito si è capito la gravità della piccola che è stata trasportata urgentemente a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e operata ma, visto la gravità, e stata trasferita a Bari e oggi sarà di nuovo operata ove ha molti organi compromessi. “Chiediamo a tutti di pregare per questo angioletto, che tanto ne ha bisogno”, scrive Franco Impagliatelli. “Dal primo momenti Simona é in Rianimazione. Preghiamo! Preghiamo! Per ottenere ed essere più forte nelle preghiere. Condividiamo tutti. Grazie mille”.