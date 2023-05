Rincaro del prezzo dell’acqua, protestano agricoltori pugliesi

BARI – Un centinaio di agricoltori pugliesi sta protestando davanti alla sede dell’assessorato all’Agricoltura, a Bari, contro i costi dell’acqua che, a loro dire, sono aumentati a dismisura.

La manifestazione è organizzata da Coldiretti Puglia. Secondo quanto viene denunciato, il prezzo dell’acqua è arrivato a 1,45 euro al metro cubo con “gravi disparità sul territorio”. “No acqua no agricoltura”, “Puglia assetata”, “Senza acqua l’agricoltura muore”: sono alcuni dei cartelli e striscioni mostrati dai manifestanti.

“Emblematico il caso di costi applicati dal consorzio di bonifica Terre d’Apulia – ha dichiarato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – che applica la tariffa 0,33 €/mc per il solo sub-comprensorio Destra Ofanto, mentre lo stesso consorzio impone 1,45 Euro/mc per il sub-comprensorio Litorale Barese.

Bene per le imprese del sub-comprensorio Destra Ofanto, per la maggior parte dedite prevalentemente alla frutticoltura e pertanto con prelievi irrigui di grande volume, ma non si comprende la ratio per cui da un lato si salvaguarda la competitività e dunque il reddito di queste aziende agricole, mentre dall’altra si decide di determinare la crisi delle imprese del secondo comprensorio”. Lo riporta l’agenzia Ansa.