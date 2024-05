Nelle contrade di San Ferdinando di Puglia e Cerignola, la situazione di degrado è chiara e evidente, come testimoniano le foto e i filmati allegati alla denuncia del consigliere comunale Aniello Masciulli di Fratelli d’Italia.

Le strade comunali, fondamentali per l’agricoltura intensiva di pesche, albicocche e carciofi, sono in uno stato preoccupante. Gli agricoltori che le percorrono rischiano seriamente la loro incolumità fisica a causa delle condizioni dissestate delle vie, senza che le istituzioni locali, come i Comuni di San Ferdinando e Cerignola, intervengano con interesse e tempestività.

In particolare, la contrada Pignatella presenta una situazione critica, con piante ormai secche che rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto per gli agricoltori che devono raggiungere il Consorzio di bonifica di Capitanata. È necessario porre rimedio a queste condizioni urgenti, motivo per cui il consigliere comunale Masciulli si impegna a promuovere una raccolta di firme per sollecitare gli interventi necessari da parte dei sindaci di San Ferdinando e Cerignola.

Lo riporta Cerignolaviva.it