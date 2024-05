Roma. “Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha motivato le ragioni del rigetto con la mancata dimostrazione dell’esistenza di circostanze eccezionali che rendano impossibile un colloquio in presenza con i propri familiari”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Armando Li Bergolis, nato a Monte Sant’Angelo il 12/02/1975, contro un’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 2/02/2023.

I fatti

“Con reclamo presentato al Magistrato di sorveglianza di Viterbo il 16 marzo 2020, Armando Li Bergolis aveva dedotto la violazione, conseguente al rigetto dell’istanza avanzata all’Amministrazione penitenziaria, del diritto a fruire del colloquio visivo a distanza con i congiunti mediante l’applicativo Skype; diritto il cui esercizio sarebbe stato dimidiato dalla concreta difficoltà, per i familiari, di recarsi in istituto per effettuarlo, tenuto conto della notevole distanza dal luogo di residenza e delle connesse problematiche economiche, personali e familiari, anche legate alla presenza di una figlia di 5 anni.

Con ordinanza del 21 maggio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva respinto il reclamo avverso il silenzio dell’Amministrazione penitenziaria sulla richiesta di effettuare colloquio mediante videochiamata, evidenziando che: la relativa possibilità per le persone detenute sottoposte al regime di cui all’art.41-bis Ord. pen. fosse esclusa dalla legge; per tale categoria di soggetti era stata prevista la possibilità di effettuare un colloquio telefonico in caso di omesso svolgimento di quello visivo; che l’impossibilità di effettuare colloqui visivi in conseguenza delle restrizioni pandemiche era compensata proprio dall’esecuzione del colloquio telefonico.

Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo del detenuto avverso la decisione negativa del Magistrato di sorveglianza, sottolineando come la possibilità di estendere alle persone sottoposte al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. della disciplina pandennica dettata dal d.l. n. 29 del 2020 non rappresentasse una regola generale, ma fosse una legata soltanto alla concreta impossibilità o alla grandissima difficoltà di effettuare i colloqui in presenza. Situazione che, nella specie, non era stata dimostrata.

Con sentenza del 20 settembre 2022, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione del Tribunale per difetto di motivazione, affermando che il ricorso al videocolloquio con i familiari trovi la sua ratio nella impossibilità ovvero nella gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza, sulla quale il Tribunale di sorveglianza è tenuto a motivare specificamente, con onere inversamente proporzionale all’intensità dei provvedimenti di contrasto della situazione pandemica, all’epoca ancora in atto.

Con ordinanza in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di Li Bergolis. Nel frangente, il Collegio capitolino, dopo avere premesso che alla data del 31 dicembre 2022 è scaduta la vigenza della normativa legata all’emergenza pandemica e che tale circostanza renderebbe superate, già in via di principio, le aperture alla fruibilità dei colloqui mediante videochiamate, ha osservato che le ragioni dell’annullamento in sede rescindente fossero interamente legate al profilo indicato, senza la devoluzione di profili diversi, ormai consolidati con il primo rigetto”.

“In ogni caso, il Tribunale ha osservato come le ulteriori ragioni dedotte da Li Bergolis, connesse alle difficoltà di affrontare le spese del viaggio in relazione a condizioni economiche estremamente modeste e ai disagi legati alla distanza, non siano state provate, non potendo ritenersi sufficiente la allegazione del modello ISEE per dimostrare la condizione di indigenza del soggetto e non essendo la logistica dei collegamenti fra Manfredonia e Viterbo così problematica da costituire, di per sé, una dimostrazione dell’esistenza di eccezionali difficoltà”.

Armando Li Bergolis ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia.

Con sentenza emessa nello scorso gennaio 2024 ma pubblicata di recente, la Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto il ricorso infondato, da qui respingendolo.

“L’evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate). La stessa Amministrazione penitenziaria ha ritenuto che tali ‘nuove’ forme di comunicazione a distanza debbano essere ricondotte nell’alveo dei ‘colloqui visivi’, dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, dalla circolare DAP del 29 gennaio 2019. Diverso è il discorso per i detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord.pen., per i quali l’Amministrazione penitenziaria aveva escluso, con la richiamata circolare, la possibilità di effettuare i colloqui mediante videochiamata.