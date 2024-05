Sabato 18 maggio, a partire dalle ore 19.30 in Piazza Castello (Spacco Villa Comunale), Domenico La Marca, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Manfredonia per la coalizione “Insieme per Manfredonia”, presenta pubblicamente la sua candidatura, le liste e le forze politiche della sua coalizione.

“Vi racconterò le idee, le cose da fare, le visioni per la città e vi presenterò la squadra di candidati e candidate che hanno scelto di sposare questo mio progetto. Vi aspetto numerosi, perché solamente tutti insieme possiamo finalmente costruire e sognare un nuovo futuro per la nostra Manfredonia”, l’invito di La Marca.