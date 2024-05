E’ il padre di una cliente il presunto assassino del fisioterapista di Bari

È un operaio edile di 59 anni, incensurato, il presunto assassino del fisioterapista Mauro Di Giacomo, ucciso il 18 dicembre scorso sotto casa a Bari. Secondo quanto accertato dalle indagini, il movente dell’omicidio sarebbero alcuni rancori legati a presunte lesioni che il professionista avrebbe causato a una delle figlie dell’indagato.

Nel 2020, il 59enne aveva intentato una causa civile nei confronti della vittima per responsabilità professionale, accusandolo di aver provocato lesioni personali permanenti alla figlia durante una seduta di fisioterapia avvenuta nel settembre del 2019. Questa vicenda legale, che aveva visto Di Giacomo costituirsi nel processo e negare ogni responsabilità, rifiutando anche qualsiasi forma di transazione, avrebbe alimentato astio e rancore nell’indagato.

Le indagini della polizia hanno rivelato che l’odio del 59enne nei confronti del fisioterapista è cresciuto nel tempo, fino a culminare nell’omicidio pianificato del 18 dicembre. La sera del delitto, dopo alcuni sopralluoghi eseguiti già nel mese di febbraio, l’operaio avrebbe atteso il ritorno a casa di Di Giacomo, per poi ucciderlo.

L’azione omicida è stata brutale e determinata: il fisioterapista è stato raggiunto da cinque dei sette proiettili calibro 7.65 esplosi dal 59enne. Non contento di ciò, l’aggressore ha infierito ulteriormente sulla vittima, colpendola ripetutamente alla testa con il calcio della pistola. L’omicidio, oltre alla premeditazione, porta con sé l’aggravante della crudeltà. Gli inquirenti sottolineano che l’assassino, in preda a un’incontenibile furia omicida, dopo aver scaricato l’intero caricatore dell’arma, ha continuato a colpire la vittima con veemenza sul capo.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il 18 dicembre, alle ore 20.25 circa, Mauro Di Giacomo aveva terminato la sua giornata lavorativa nel suo studio privato e stava tornando a casa. Dopo aver parcheggiato la sua auto, è stato avvicinato dal 59enne che lo attendeva. Dopo una breve discussione, l’operaio ha estratto la pistola, sparato e poi colpito Di Giacomo alla testa con il calcio dell’arma. Successivamente, si è allontanato a tutta velocità a bordo di una utilitaria di colore nero, facendo perdere le proprie tracce.

Il caso ha sconvolto la comunità di Bari, sollevando molte domande sulla capacità di gestire e risolvere conflitti personali senza ricorrere alla violenza. La figura di Mauro Di Giacomo era ben nota e rispettata, e la sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra amici, familiari e pazienti.

Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere ulteriori prove e testimonianze che possano chiarire ogni dettaglio di questa tragica vicenda. Le forze dell’ordine hanno intensificato le ricerche del presunto assassino, confidando nella collaborazione dei cittadini per rintracciare il responsabile di questo efferato crimine.

Il caso di Di Giacomo è emblematico di come rancori e controversie legali possano degenerare in atti di estrema violenza, mettendo in evidenza l’importanza di interventi tempestivi e adeguati da parte delle istituzioni per prevenire simili tragedie. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi e confida nella giustizia affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e il colpevole sia consegnato alla giustizia.

Lo riporta l’Ansa.