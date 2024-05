Foggia. Proseguono da giorni a ritmo serrato le fitte interlocuzioni tra e con le parti che hanno manifestato interesse per l’acquisizione delle quote societarie del Calcio Foggia 1920, e che vedono la sindaca Maria Aida Episcopo e gli assessori al ramo impegnati nel ruolo di facilitatori alla ricerca di una soluzione positiva che garantisca l’iscrizione della squadra rossonera al prossimo campionato (stagione 2024/25) di Lega Pro.

Si tratta di una trattativa complessa e riservata, come noto, e le riunioni avvengono in presenza e da remoto, con l’approfondimento di ogni aspetto per il buon esito della stessa.

“Da parte dell’amministrazione, c’è il massimo impegno per la ricerca di un accordo tra le parti interessate, nella consapevolezza della straordinaria importanza della squadra di calcio nella nostra comunità” sottolinea la sindaca Episcopo. “La diffusione delle notizie da parte dell’amministrazione è orientata dalla responsabilità e dalla piena consapevolezza dei tempi tecnici stringenti, che impongono il necessario equilibrio tra riservatezza e necessità di informare. Vi aggiorneremo comunque di volta in volta”.