A Vieste, venerdì 17 maggio, si terrà il quarto appuntamento del ciclo di incontri pubblici con le comunità costiere del Gargano, focalizzati alla costruzione e definizione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) capace di includere i settori della pesca, dell’acquacoltura, della biodiversità, del turismo e della cultura nell’ambito del Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (PN FEAMPA) 2021/2027.

L’incontro, previsto alle ore 17:30 presso il Museo Civico Archeologico “M. Petrone” di Vieste, sarà incentrato sull’analisi di strategie per valorizzare le bellezze naturali del Gargano, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e responsabile. Si discuterà su come queste risorse possano essere utilizzate in modo da offrire esperienze turistiche uniche, rispettando contemporaneamente l’ambiente e la cultura locale.

Tra i relatori che prenderanno parte all’evento, figurano:

-Giuseppe Nobiletti, Sindaco del Comune di Vieste

-Giovanni Schiavone, Presidente Nazionale AGCI

-Gennaro Scognamiglio, Presidente Nazionale Unci Agroalimentare

-Pasquale Pappalardo, Presidente regionale AGCI Puglia e Capofila Costituendo GAL PESCA GARGANO MARE

-Gianfranco Pazienza, Ricercatore esperto Sviluppo locale

-Matteo Silvestri, Presidente Associazione Onlus La Rinascita dei Trabucchi Storici

Modera: Massimo Mezzina Esperto di sviluppo locale AGEVOLA Srl