“Non ho pestato a sangue Domenico Manzella. Con lui non ho niente a che fare.” Così si è difeso Michele Fatone, 63enne di Manfredonia noto come “Racastill”, che continua a negare ogni accusa nonostante le intercettazioni auto-incriminanti emerse nell’inchiesta “Giù le mani”. Fatone, sentito in tribunale come testimone e parte offesa in un processo contro la testata L’Immediato, non ha mostrato alcun segno di pentimento per le violenze contro il collega dell’azienda Ase, Domenico Manzella.

La contesa nasce da un articolo che, nel 2022, riportava la denuncia di Manzella, dipendente dell’azienda servizi ecologici di Manfredonia, contro Michele Fatone e suo figlio Raffaele. I due erano accusati di aver aggredito e picchiato Manzella dopo che questi aveva rifiutato di cambiare un turno a favore del giovane Fatone. Per questi e altri fatti, padre e figlio sono stati arrestati il 9 marzo scorso nell’ambito dell’operazione “Giù le mani” della Procura di Foggia, diretta da Ludovico Vaccaro, e della Guardia di Finanza.

Attualmente, Michele “Racastill” è in carcere. Nelle scorse ore è stato trasportato in manette dal penitenziario di Foggia al tribunale, scortato dalle guardie penitenziarie. Raffaele, invece, è agli arresti domiciliari e pochi giorni fa è stato licenziato a causa degli eventi riportati nell’articolo de L’Immediato e dell’indagine “Giù le mani”. Inoltre, la commissaria prefettizia di Manfredonia, Rachele Grandolfo, ha sciolto l’intero consiglio di amministrazione di Ase per gravi omissioni e inadempienze, citando anche le vicende relative ai Fatone tra le motivazioni.

