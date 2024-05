Il mercato del pesce proveniente dai nostri mari rappresenta solo il 20% del totale consumato dagli italiani, segnalando così una situazione critica per la nostra industria marittima. I costi di produzione, non competitivi rispetto ad altri Paesi, stanno mettendo a dura prova la sostenibilità economica dei nostri pescatori. È necessario difendere la filiera della pesca come abbiamo fatto per il settore primario, unendo le manifestazioni di pescatori, agricoltori e allevatori.

Il marchio “Made in Italy” deve essere preservato e rafforzato attraverso azioni concrete. Il governo Meloni è chiamato ad ascoltare e intervenire per sostenere il comparto. La protesta del prossimo sabato a Manfredonia è un segnale forte in questo senso. L’evento si inserisce in una serie di iniziative a difesa della pesca che coinvolgeranno anche altre regioni.

La campagna promossa dal COAPI, intitolata “99 GIORNI PER SALVARE L’AGRICOLTURA E LA PESCA RIAPRENDO LA SPERANZA”, ha iniziato il suo percorso il 5 aprile e continuerà fino al 13 luglio. Si propone di creare un’unità tra i produttori locali (agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani trasformatori) per affrontare la crisi dovuta alla speculazione finanziaria e al modello agroindustriale.

L’alleanza tra coloro che lavorano la terra e il mare diventa sempre più cruciale, poiché affrontano problemi simili, con avversari comuni e interessi condivisi.

Dal momento della sua fondazione in una assemblea affollata presso la Città dell’Altra Economia a Roma, il COAPI (Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani) ha lavorato intensamente per coinvolgere diverse realtà nel promuovere una visione comune per il settore agroalimentare italiano. Questo impegno è stato evidenziato anche durante la prima di una serie di manifestazioni a Roma, in Piazza del Campidoglio, dove i pescatori hanno giocato un ruolo fondamentale nel delineare una proposta unitaria insieme agli allevatori e agli agricoltori. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di promuovere un Agroalimentare Italiano basato sulla Sovranità Alimentare.

Gianni Fabbris, portavoce del COAPI, sottolinea l’importanza di restituire dignità e ruolo a chi lavora la terra e il mare, evidenziando il contributo fondamentale degli agricoltori e dei pescatori nella gestione sostenibile del territorio. Si tratta di una sfida strategica per invertire il declino delle aree rurali e contrastare l’impoverimento delle comunità. L’Italia non può permettersi di perdere la propria identità alimentare e diventare solo una piattaforma commerciale per marchi speculativi, priva del vero prodotto dei suoi agricoltori e pescatori.

La giornata del 18 maggio sarà dedicata a un evento centrale nel Porto di Manfredonia, dove pescatori e allevatori si riuniranno per discutere proposte concrete e presentare un documento al governo e alle rappresentanze parlamentari. Questo evento sarà un momento di lotta e di proposta, con la partecipazione anche di pescatori da altre regioni italiane come Palermo, Lampedusa, la Calabria e Chioggia, connessi tramite videoconferenza.

La Conferenza Stampa di domani mattina, 16 maggio 2024, presso l’Associazione Armatori di Manfredonia, fornirà ulteriori dettagli organizzativi e lancerà un appello alle marinerie e ai cittadini italiani per unirsi nella battaglia per difendere i pescatori, gli agricoltori e gli allevatori, sostenendo così gli interessi generali del Paese.

