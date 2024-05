Manfredonia. “Ho letto con molto interesse l’articolo di Andrea Pacilli che riprendeva alcuni dati relativi ai redditi 2022 pubblicati dal MEF e poiché, da sempre, combatto lo storytelling da Venerdì Santo, perennemente utilizzato per parlare della nostra città, provo a dare una visione un po’ più ampia di quei dati, paragonando ciò che avviene a Manfredonia con dati relativi a città geograficamente a noi vicine, come dimensioni, tipologia commerciale e socialità (Trani, Molfetta, San Severo, Cerignola, Monopoli) e ad altre realtà (San Benedetto del Tronto, Viareggio, Gallarate, Faenza) localizzate in contesti molto meno problematici del nostro, per provare a capire se alcune affermazioni riportate nell’articolo sono per davvero prerogativa esclusiva della nostra “derelitta città dei balocchi”. Iniziamo dai redditi complessivi: € 563.187.979,00 di reddito imponibile sono pochi o sono tanti?

Pochi rispetto a Faenza (1,053 miliardi), molto simili a Monopoli (599), tanti rispetto a Cerignola (453).

E il lavoro dipendente? Quanto è “catastrofico” il nostro 57,12%? In questa variabile, Cerignola veleggia al 60,18%, seguita da (udite, udite!) Gallarate 58,22% e dal dato più basso del lotto rappresentato da Viareggio (51,33%), mentre il più simile al nostro è quello di Molfetta (56,66%). Come si può notare, anche in tutte le altre parti d’Italia, con sfumature più o meno sostanziali, oltre la metà della ricchezza prodotta è rappresentata dal reddito da lavoro dipendente. E, allora, sarà il dato sulle pensioni a determinare il sottofondo negativo che sembrerebbe scaturire della nostra situazione reddituale complessiva? In effetti, nel lotto siamo al 2° posto con il 34,19%, preceduti solo da Molfetta (34,22%), con Faenza a quota 32,5% e Viareggio a 31,4%, mentre Gallarate è la meno dipendente dalle pensioni (28,8%). Mi sembra non ci sia niente di così terribilmente anomalo, considerando le enormi difficoltà nelle quali ci dibattiamo da anni.

Perciò, cosa si vuol fare intendere quando si afferma che “Manfredonia vive di lavoro dipendente e di pensioni”?

Che, forse, in altri territori avviene quasi certamente il contrario? Vediamo i dati: si va dall’83% di Viareggio, passando per Faenza e Gallarate (87%), fino alle “gemelle” San Benedetto del Tronto (86%) e Molfetta (90%). La nostra realtà è davvero così terrificante e distante da ciò che avviene altrove?

E quando si sostiene che “più di tre quarti della popolazione cittadina sotto la soglia della povertà” è davvero così o bisognerebbe fare maggiormente attenzione all’analisi dei dati, confrontandoli con il vissuto cittadino a partire, ad esempio, dalla quotazione del mercato immobiliare? Nelle prime lezioni di statistica, ai tempi dell’università, mi rimasero impresse due frasi; quella relativa al titolo di questo post e l’altra che recitava più o meno così “Esistono le piccole bugie, le grandi bugie e… le statistiche”; ora, volendo continuare a giocare con i numeri, riporto che i contribuenti manfredoniani che dichiarano meno di € 10.000,00 l’anno sono 12.124; i tranesi 12.201, i viareggini 11.738, i molfettesi 13.549, i faentini 9.308, i cerignolani 15.225… Tutti questi contribuenti sono davvero al di sotto del livello di povertà? E sarebbe interessante comprendere come sia possibile che, nella nostra città, ci siano solo 132 contribuenti che dichiarano oltre € 120.000,00, rispetto ai 245 di Trani, i 187 di Molfetta, i 193 di Monopoli, i 311 di San Benedetto del Tronto oppure i 566 di Viareggio. Per carità, con questo non voglio contestare l’importante contributo in termini di conoscenza dei dati economico- finanziari portati dall’amico Andrea Pacilli, ma ritengo che contestualizzarli e confrontarli con altre realtà sia più corretto, quantomeno per avere dei termini di paragone a cui, casomai, aspirare ed avere un’idea un po’ più chiara ed equilibrata della realtà.