Manfredonia. Truffato anziano a Monticchio. “Rubati ricordi e risparmi di una vita”

Manfredonia, 16 maggio 2024. Un episodio di truffa si è verificato stamani nel rione Monticchio a Manfredonoa. Una persona anziana è stata vittima di un inganno orchestrato da due individui, i quali sono riusciti a rubare tutto ciò che il malcapitato aveva con sé, inclusi i preziosi ricordi della propria moglie.

Il truffatore ha iniziato con una telefonata, facendo credere alla vittima che il figlio si trovasse in una grave situazione di pericolo. Con una meticolosa preparazione, i malviventi conoscevano dettagli personali come il nome del figlio, il numero di telefono della vittima e l’orario in cui sarebbe stata sola in casa. Uno dei truffatori ha chiamato l’anziano, trattenendolo al telefono per distrarlo, mentre il complice si presentava alla porta di casa. Fingendosi un incaricato, ha affermato di essere stato mandato per raccogliere il denaro e gli oggetti di valore necessari a “salvare” il figlio. La vittima, presa dal panico e dalla preoccupazione per il proprio caro, ha consegnato loro tutto ciò che possedeva.

Il bottino della truffa ammonta a diverse migliaia di euro, oltre a numerosi oggetti in oro. Tuttavia, la perdita più dolorosa per l’anziano sono stati i ricordi materiali della moglie, oggetti dal valore sentimentale inestimabile che nessuna somma di denaro potrà mai restituire.

Le autorità locali sono state immediatamente informate dell’accaduto. “Abbiamo denunciato l’episodio,” ha dichiarato la vittima, visibilmente scossa dall’accaduto. “Invitiamo chiunque possa fornire dettagli, anche minimi, che possano aiutare a rintracciare questi criminali, a farsi avanti.”

La truffa del falso parente in difficoltà è purtroppo una delle più comuni tra quelle rivolte agli anziani. Questi criminali sfruttano l’emotività e il senso di responsabilità delle loro vittime per ottenere denaro e beni di valore. In questo caso, la conoscenza di dettagli personali ha reso l’inganno ancora più credibile, lasciando poco spazio ai dubbi nel cuore della vittima.

Come risaputo, numerose volte, Le forze dell’ordine hanno fornito alcuni consigli utili per proteggersi da questo tipo di truffe:

Non divulgare mai informazioni personali al telefono. Verificare sempre l’identità di chi chiama o si presenta alla porta, eventualmente richiamando un numero ufficiale. Non aprire la porta a sconosciuti. Parlare con amici e parenti delle truffe più comuni per essere preparati.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine, contribuendo così alla sicurezza collettiva e alla giustizia per la vittima di questo doloroso episodio.