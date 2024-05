Il 17 maggio, a San Giovanni Rotondo, si terrà la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’, che quest’anno compie vent’anni. Per celebrare questo traguardo, avremo il ritorno di una delle artiste più importanti del panorama musicale internazionale.

Aiman Mussakhajayeva, la regina kazaka del violino e una delle poche al mondo a suonare uno dei 450 violini Stradivari, sarà la protagonista della serata inaugurale presso l’auditorium Maria Pyle. Accompagnata dal talentuoso pianista Giuseppe Gullotta, eseguirà il programma ‘Virtuosismo e Belcanto’, che comprende brani estremamente complessi per il violino. Tra questi, la Sonata in la maggiore n.9 op.47, conosciuta come Sonata a Kreutzer di Beethoven, celebre per la sua difficoltà tecnica, la lunghezza insolita e l’intensità emotiva.

L’evento inizierà alle 20.30 (ingresso alle 20) e per informazioni è possibile contattare info@duocaputopompilio.com.

Lo riporta Foggiatoday.it