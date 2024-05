Giuseppe Iannone, noto a tutti come Peppino, si è spento all’età di 95 anni. Fu senatore della Repubblica Italiana dal 1983 al 1992, ricoprendo ruoli di rilievo nel Partito Comunista Italiano (PCI) e successivamente nel Partito Democratico della Sinistra.

Nato il 13 marzo 1929 a San Nicandro Garganico, Iannone era un bracciante agricolo e membro della Cgil, dove svolse il ruolo di dirigente della Federbraccianti. In un articolo di Geppe Inserra su Lettere Meridiane, si legge: “Iannone è stato un protagonista delle lotte per l’occupazione delle terre incolte e per l’assegnazione ai braccianti in quella zona della Montagna del Sole, caratterizzata da una miseria endemica e da profondi contrasti sociali. In questo contesto politico si è formato Iannone, che da San Nicandro è partito per diventare una delle figure più importanti tra i dirigenti sindacali e politici meridionali del Novecento”.

Lo riporta Foggiatoday.it