“Sono passati 20 anni dall’ultima partita di Baggio, a noi sembra ieri”

Il 16 maggio 2004, il calcio italiano ha assistito a un momento storico e toccante: l’ultima partita ufficiale di Roberto Baggio, uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi. A vent’anni da quell’evento, ricordiamo con emozione quel giorno speciale che ha segnato la fine di una carriera straordinaria.

La partita si è svolta allo stadio San Siro di Milano, durante l’incontro tra Milan e Brescia, nella 34ª giornata del campionato di Serie A. Il Milan, già campione d’Italia, ospitava il Brescia, la squadra dove Baggio aveva trascorso gli ultimi anni della sua carriera. Nonostante la differenza di valore tra le due squadre, l’attenzione era tutta su di lui, “Il Divin Codino”.

Il match terminò con una vittoria del Milan per 4-2, ma il risultato fu quasi irrilevante rispetto al significato emotivo della partita. San Siro era gremito, e i tifosi di entrambe le squadre tributarono un lungo e commosso applauso a Baggio, riconoscendo il contributo inestimabile che aveva dato al calcio. Al minuto 88, Carlo Mazzone, l’allenatore del Brescia, decise di sostituirlo per permettergli di ricevere l’omaggio del pubblico. Baggio, visibilmente emozionato, abbracciò i compagni e salutò i tifosi, molti dei quali avevano gli occhi lucidi.

Roberto Baggio ha rappresentato una delle figure più iconiche e amate del calcio italiano.

Nato a Caldogno il 18 febbraio 1967, Baggio ha iniziato la sua carriera professionistica con il Vicenza, per poi trasferirsi alla Fiorentina, dove iniziò a farsi notare a livello nazionale. Il suo passaggio alla Juventus nel 1990 segnò l’inizio di un periodo di grandi successi, culminato con la vittoria del Pallone d’Oro nel 1993.

La sua carriera è stata caratterizzata da momenti di grande splendore, come i gol e le giocate incredibili, ma anche da dolorosi infortuni e momenti difficili, come il famoso rigore sbagliato nella finale dei Mondiali del 1994. Nonostante ciò, Baggio è sempre stato ammirato per la sua classe, la sua tecnica sopraffina e la sua capacità di rialzarsi di fronte alle avversità.

Dopo la Juventus, Baggio ha indossato le maglie di Milan, Bologna, Inter e infine Brescia, dove ha chiuso la sua carriera. Ogni squadra in cui ha giocato ha beneficiato della sua visione di gioco, del suo talento e del suo carisma.

Il suo addio al calcio giocato non ha segnato la fine della sua influenza sul mondo dello sport. Baggio è rimasto un’icona di integrità, passione e dedizione. La sua figura è ancora oggi fonte di ispirazione per giovani calciatori e tifosi di tutto il mondo.

A vent’anni di distanza dall’ultimo atto della sua carriera, il ricordo di Roberto Baggio è più vivo che mai. La sua eredità nel mondo del calcio è incalcolabile, e il suo esempio di sportività e umanità continua a ispirare generazioni di appassionati. Grazie, Roberto, per tutto ciò che hai dato al calcio e ai suoi tifosi.