Ugo Galli in ascolto all’area mercatale Croce ph UGO GALLI

Nell’area mercatale Croce, il candidato sindaco Galli ha incontrato cittadini e commercianti per ascoltare direttamente le loro storie di vita quotidiana, le sfide che affrontano nelle attività commerciali e le vicende umane, spesso dolorose, che caratterizzano la comunità locale.

Gli incontri sono stati un’occasione per raccogliere testimonianze toccanti e significative. I cittadini hanno parlato delle difficoltà che incontrano ogni giorno, dai problemi legati alla gestione delle attività commerciali alle questioni personali che incidono sulla qualità della vita. Le storie ascoltate hanno evidenziato l’importanza di un dialogo continuo tra amministrazione e comunità, sottolineando la necessità di politiche sociali e commerciali mirate a rispondere alle esigenze reali della popolazione.

“Queste testimonianze rammentano quanto sia importante stare vicino alla gente, affrontando e risolvendo i problemi reali che influenzano la loro vita ogni giorno”, ha dichiarato Galli, sottolineando l’impegno della sua amministrazione a mettere al centro le persone e le loro esigenze. Le politiche sociali e commerciali proposte hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita a Manfredonia, partendo dalla risoluzione delle problematiche che toccano direttamente i cittadini.

Con #GalliSindaco2024, il candidato ha lanciato un appello ai cittadini: “Io non ho voltato le spalle alla mia città. In questo momento delicato, il tuo voto è più importante che mai. Aiutaci a costruire il futuro di Manfredonia partendo dalla risoluzione dei problemi che toccano ogni nostro cittadino”. Galli ha ribadito la sua dedizione e il suo impegno a lavorare per una città più giusta e prospera, invitando tutti a partecipare attivamente al cambiamento.

Gli incontri all’area mercatale Croce hanno messo in luce l’importanza di un’amministrazione vicina ai cittadini, pronta ad ascoltare e a rispondere concretamente alle loro esigenze. Galli ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per Manfredonia, promuovendo un dialogo aperto e costruttivo con la comunità. Con il supporto dei cittadini, punta a costruire un futuro migliore per tutti.