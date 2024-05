Ugo Galli: "Un impegno concreto per la salute dei cittadini"

La salute dei cittadini è una priorità assoluta per il candidato sindaco Galli, che ha annunciato un piano ambizioso per ampliare l’offerta sanitaria pubblica e potenziare la struttura ospedaliera San Camillo de Lellis.

Galli ha sottolineato l’importanza di migliorare il sistema sanitario locale, a partire dall’ospedale San Camillo de Lellis. “Ci impegneremo a lavorare con gli enti competenti per ampliare l’offerta sanitaria pubblica”, ha dichiarato. L’obiettivo è incrementare il personale medico qualificato, creando una struttura complessa per l’anestesia e la rianimazione, essenziale per affrontare le emergenze e supportare servizi vitali come ortopedia e chirurgia.

Un aspetto cruciale del piano di Galli è l’incremento del personale medico qualificato. La costituzione di una struttura complessa per l’anestesia e la rianimazione è considerata fondamentale non solo per gestire situazioni di emergenza, ma anche per garantire il corretto funzionamento di reparti chiave. “Questo miglioramento è essenziale per supportare il funzionamento di servizi vitali come l’ortopedia e la chirurgia”, ha aggiunto Galli.

Galli intende anche applicare nuove normative per semplificare l’accesso alla medicina territoriale. L’obiettivo è rendere i servizi sanitari più accessibili e efficienti per tutti i cittadini. “La nostra missione è garantire che ogni cittadino di Manfredonia possa accedere facilmente ai servizi sanitari di cui ha bisogno”, ha affermato.

Con #GalliSindaco2024, il candidato ha ribadito il suo impegno verso la città: “Io non ho voltato le spalle alla mia città. Esercita il diritto di voto. Aiutaci a costruire un futuro migliore per Manfredonia, garantendo una sanità accessibile e di qualità per tutti”. Galli ha sottolineato l’importanza del sostegno dei cittadini per realizzare una visione di una sanità più equa e inclusiva.

Il piano per una sanità accessibile rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita a Manfredonia. Con il supporto dei cittadini, Galli mira a costruire un sistema sanitario che risponda efficacemente alle esigenze di tutti, promuovendo una città più sana e prospera.