Omicidio Poggi: nuovi prelievi di DNA, coinvolte le gemelle Cappa e un amico di Stasi

Nel corso dell’udienza sull’incidente probatorio relativo all’omicidio di Chiara Poggi, è emersa una nuova svolta nelle indagini. La Procura di Pavia ha disposto l’acquisizione del DNA anche delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, e di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi. I loro profili genetici saranno inclusi nei nuovi accertamenti, che partiranno il 17 giugno.

Le analisi ordinate dal giudice per le indagini preliminari non si limiteranno al DNA dell’indagato Andrea Sempio, ma si estenderanno a tutti i soggetti maschili che, secondo gli atti, abbiano frequentato la casa dei Poggi. Il confronto tra i vari profili genetici sarà al centro dell’incidente probatorio, come spiegato dal gip. Saranno coinvolti anche profili femminili, ma sono stati esclusi i familiari di Chiara Poggi, il cui materiale genetico è già disponibile agli inquirenti.

La decisione di estendere i prelievi anche alle sorelle Cappa è maturata due giorni dopo un sopralluogo effettuato dai carabinieri e dai vigili del fuoco in un canale a Tromello, vicino all’abitazione della nonna delle due ragazze. Un testimone avrebbe riferito di aver visto una delle cugine gettare un oggetto nel canale, poi recuperato dagli inquirenti. Le gemelle non risultano indagate, né ora né in passato.

Secondo alcuni avvocati presenti fuori dal Tribunale, la difesa di Stasi ha chiesto e ottenuto l’ampliamento dell’indagine genetica a una decina di persone, tra cui anche soccorritori e carabinieri che entrarono nella villetta il giorno del delitto, per escludere eventuali contaminazioni indirette.

Con l’udienza di oggi, la gip Daniela Garlaschelli ha ufficialmente dato il via all’incidente probatorio, affidando l’incarico ai periti Denise Albani e Domenico Marchigiani. Avranno 90 giorni per depositare la consulenza. Tra i sette quesiti formulati dal giudice, particolare attenzione è rivolta al DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, e alla sua possibile compatibilità con il profilo genetico di Sempio. Si tratta dello stesso frammento studiato nel 2014 dal genetista Francesco De Stefano, che individuò un cromosoma Y forse riconducibile alla famiglia Sempio, pur senza giungere a conclusioni definitive.

Le nuove analisi riguarderanno anche tracce biologiche mai esaminate prima all’interno della villetta. Questi reperti verranno confrontati con i profili genetici delle persone – tutte non indagate – che frequentavano abitualmente la casa della vittima.

I risultati dell’incidente probatorio saranno presentati nella prossima udienza, fissata per il 24 ottobre.

Lo riporta FanPage.it.