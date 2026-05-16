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CERIGNOLA SPARI Cerignola, spari contro abitazioni e auto in sosta: paura nella zona del Parco della Mezzaluna

Secondo quanto ricostruito, intorno all’una di notte due persone a bordo di uno scooter con targa occultata avrebbero aperto il fuoco utilizzando una pistola ad aria compressa

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, ph: http://2.bp.blogspot.com)

Carabinieri in azione (immagine d'archivio, non riferita al testo, ph: http://2.bp.blogspot.com)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Cerignola // Cronaca //

CERIGNOLA – Momenti di paura e indignazione a Cerignola dopo quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica nella zona del Parco della Mezzaluna, dove alcuni colpi sarebbero stati esplosi contro auto parcheggiate e un’abitazione privata.

Secondo quanto ricostruito, intorno all’una di notte due persone a bordo di uno scooter con targa occultata avrebbero aperto il fuoco utilizzando una pistola ad aria compressa. Nel mirino sarebbero finite diverse vetture in sosta e la finestra di un appartamento, rimasta danneggiata dall’impatto di un proiettile che ha perforato il vetro e colpito anche parte della tapparella.

L’episodio ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona. La proprietaria dell’abitazione colpita ha raccontato lo shock vissuto dopo aver scoperto i danni: “Stanotte la mia finestra e metà della tapparella sono state colpite da un proiettile che ha causato un foro nel vetro. È un atto vandalico gravissimo e inquietante”.

La donna ha espresso amarezza e timore per il crescente clima di insicurezza percepito in città, denunciando quella che definisce una “ondata di delinquenza minorile” sempre più difficile da contenere. “Ormai si esce di casa con la paura che possa accadere qualsiasi cosa”, ha dichiarato, chiedendo un maggiore intervento delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Preoccupazione condivisa anche da altri residenti del quartiere, che chiedono maggiori controlli soprattutto nelle ore serali. “Cosa sarebbe potuto accadere se qualcuno fosse uscito sul balcone proprio in quel momento?”, si domanda una cittadina della zona, sottolineando la necessità di una sorveglianza più intensa nell’area del Parco della Mezzaluna, soprattutto in vista dell’estate.

Fonte: FoggiaToday

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