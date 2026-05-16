Continua ad aggravarsi la situazione del Pronto Soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia, alle prese con una cronica carenza di personale medico che rischia di compromettere sempre più l’efficienza del servizio e la qualità dell’assistenza ai pazienti.
I numeri fotografano un’emergenza ormai strutturale: a fronte di un organico previsto di 35 medici, nel reparto attualmente operano appena 15 professionisti, compresa la direttrice del Pronto Soccorso, Paola Caporaletti, prossima al pensionamento nei prossimi mesi. Una situazione che rende sempre più difficile garantire turni, copertura delle emergenze e tempi di risposta adeguati in una delle strutture sanitarie più importanti della Capitanata.
A lanciare l’allarme è il commissario straordinario del Policlinico Riuniti, Giuseppe Pasqualone, che parla apertamente delle difficoltà nel reperire personale disposto a lavorare nel presidio foggiano. “Abbiamo un altro concorso aperto, ma nessuno vuole venire qui”, denuncia Pasqualone, evidenziando come il problema non riguardi soltanto Foggia ma l’intero sistema dell’emergenza-urgenza a livello nazionale.
Il Pronto Soccorso del Policlinico continua infatti a registrare quotidianamente un elevato numero di accessi, con il personale costretto a lavorare in condizioni sempre più difficili e sotto forte pressione. La carenza di medici si traduce inevitabilmente in un sovraccarico di lavoro per gli operatori in servizio, con ripercussioni sull’organizzazione interna e sui tempi di attesa per i pazienti.
La prospettiva del pensionamento della dirigente del reparto rischia inoltre di aggravare ulteriormente il quadro già critico, aumentando le preoccupazioni sul futuro del servizio di emergenza sanitaria nel capoluogo dauno.
Negli ultimi anni i concorsi banditi per il reclutamento di medici d’urgenza hanno spesso registrato adesioni insufficienti o addirittura assenza di candidati segnale di una professione sempre meno attrattiva a causa dei carichi di lavoro, delle responsabilità e delle condizioni operative particolarmente stressanti.
Lo riporta telenorba.it.