Brutta sorpresa per un cittadino che, nelle scorse ore, ha trovato la propria moto danneggiata nei pressi dell’ufficio postale. Il proprietario del mezzo si è immediatamente recato presso il comando di polizia per sporgere denuncia contro ignoti.

Secondo quanto riferito, nelle prossime ore — o al più tardi nei primi giorni della settimana — potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabili.

L’episodio ha suscitato amarezza e indignazione per un gesto definito “grave e ingiustificabile”, che ha provocato danni al veicolo e disagio al proprietario.

A cura di Michele Solatia.