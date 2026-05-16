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MOTO MANFREDONIA Manfredonia. Moto vandalizzata vicino all’ufficio postale: presentata denuncia alle autorità

Il proprietario del mezzo si è immediatamente recato presso il comando di polizia per sporgere denuncia contro ignoti

Manfredonia. Moto vandalizzata vicino all’ufficio postale: presentata denuncia alle autorità

Manfredonia. Moto vandalizzata vicino all’ufficio postale: presentata denuncia alle autorità

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Brutta sorpresa per un cittadino che, nelle scorse ore, ha trovato la propria moto danneggiata nei pressi dell’ufficio postale. Il proprietario del mezzo si è immediatamente recato presso il comando di polizia per sporgere denuncia contro ignoti.

Secondo quanto riferito, nelle prossime ore — o al più tardi nei primi giorni della settimana — potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabili.

L’episodio ha suscitato amarezza e indignazione per un gesto definito “grave e ingiustificabile”, che ha provocato danni al veicolo e disagio al proprietario.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia. Moto vandalizzata vicino all’ufficio postale: presentata denuncia alle autorità"

  1. Speriamo che il obi responsabili vengano puniti .

    Detto questo ma i vigili hanno sanzionato le due moto parcheggiate sul marciapide. Anche queste malsane abitudini devono suscitare indignazione e vanno sanzionate, come gli stendi panni , le sedie e i mastelli dell’immondizia lasciati occupare abusivamente la strada.

    Vigili SVEGLIAAAAA

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