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Home // Cronaca // Manfredonia, rapine e tentati scippi ai danni di anziane: arrestato un 66enne. “Almeno 8 episodi”

ARRESTATO 66ENNE Manfredonia, rapine e tentati scippi ai danni di anziane: arrestato un 66enne. “Almeno 8 episodi”

Nel corso delle perquisizioni effettuate nei confronti dell’indagato, la Polizia ha sequestrato alcuni capi di abbigliamento

Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 21 gennaio 2020,  è stato effettuato un  servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 66 anni, ritenuto responsabile di una serie di rapine, tentati furti con strappo e lesioni personali aggravate commessi a Manfredonia.

Il provvedimento è stato emesso al termine di una complessa attività d’indagine condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe il presunto autore di almeno otto episodi criminosi avvenuti tra il 15 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, principalmente ai danni di donne anziane. Le vittime venivano avvicinate mentre rientravano a casa dopo aver fatto compere e, in alcuni casi, private con violenza delle collane in oro che indossavano.

Le indagini, svolte attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sono state supportate anche dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate e dalle testimonianze delle persone offese.

Nel corso delle perquisizioni effettuate nei confronti dell’indagato, la Polizia ha sequestrato alcuni capi di abbigliamento che sarebbero stati indossati durante gli episodi contestati. Parte dei monili sottratti è stata recuperata e restituita alle vittime.

L’uomo si trova ora in carcere. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

2 commenti su "Manfredonia, rapine e tentati scippi ai danni di anziane: arrestato un 66enne. “Almeno 8 episodi”"

  1. Conoscere il nome di questo paras…ta , non è possibile?.
    Ma perché, in Italia certi bast…di vengono protetti da tutti?.

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