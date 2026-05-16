Mattinata, interpellanze della consigliera Maria Grazia Destino: “8 milioni di fondi pubblici, ma residenti e attività turistiche rischiano di pagarsi la fogna da soli” - ARCHIVIO

Tiene banco a Mattinata il tema del nuovo progetto fognario AQP in fase di esecuzione, finito al centro dell’ultimo Consiglio comunale attraverso una serie di interpellanze presentate dalla consigliera comunale di minoranza Maria Grazia Destino.

Secondo quanto evidenziato dalla consigliera, il progetto predisposto dall’Acquedotto Pugliese non prevedrebbe più gli impianti di sollevamento collettivi alla base dei cosiddetti “pettini a mare”, inizialmente contemplati nel precedente progetto comunale. Una scelta che, sostiene Destino, rischia di trasferire direttamente sui privati costi importanti per l’allaccio alla rete fognaria.

Nel dettaglio, gli utenti situati al di sotto della quota della rete principale, impossibilitati ad allacciarsi “a gravità”, sarebbero costretti a dotarsi autonomamente di impianti privati di sollevamento per convogliare i reflui verso la condotta pubblica posta più in alto.

“Un impianto prefabbricato con pozzetto interrato, elettropompa, valvole e quadro elettrico – evidenzia la consigliera – può costare tra i 5.000 e gli 8.000 euro, ai quali vanno aggiunti scavi, opere murarie, tubazioni, allaccio elettrico, autorizzazioni, manutenzione periodica, consumi energetici e sostituzione delle pompe nel tempo”.

Per Destino, il nodo centrale non sarebbe tecnico ma economico e progettuale: chi dovrà sostenere il costo del superamento del dislivello? Il Comune, l’Acquedotto Pugliese oppure direttamente i cittadini e gli operatori turistici?

La consigliera pone anche una questione di equità rispetto a un’opera finanziata con circa 8 milioni di euro di risorse pubbliche. “Un’infrastruttura pubblica – sostiene – dovrebbe garantire condizioni di accesso uniformi ai cittadini interessati dal servizio, evitando che il costo del collegamento ricada in modo sproporzionato su alcune proprietà penalizzate dalla conformazione del terreno”.

Nel corso delle interpellanze è stato affrontato anche il tema della rete idrica a Mattinatella. Destino richiama la Determinazione Dirigenziale n. 40 del 25 marzo 2026, relativa a una spesa di circa 48 mila euro per la realizzazione di una rete idrica in località Fontana delle Rose.

La consigliera chiede all’amministrazione comunale di chiarire i criteri che hanno portato alla scelta di quell’intervento rispetto ad altre zone del territorio comunale ancora prive di servizio idrico, indicando le località San Benedetto, Copparasa, Incoronata e Scarpetta d’Oro.

“Non ritiene – domanda Destino – che fosse più importante intervenire in altre aree non coperte dal servizio, dove con la stessa cifra si sarebbero potute allacciare molte più utenze?”.