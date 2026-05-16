Si è concentrata sugli esami stub eseguiti dopo l’omicidio di Michele Placentino, il 34enne ucciso a colpi di pistola a San Giovanni Rotondo, l’ultima udienza davanti alla Corte d’Assise di Foggia nel processo a carico di Michele Piano, il 52enne accusato di aver assassinato il cugino al culmine di un litigio.

Il delitto risale alla sera del 2 febbraio 2024, quando, all’interno di un appartamento in via Paolo VI, Placentino venne raggiunto da tre colpi di arma da fuoco che si rivelarono fatali.

Al centro del dibattimento odierno vi è stato il tema degli accertamenti tecnici stub, l’esame utilizzato per individuare eventuali tracce di polvere da sparo su pelle e indumenti. A chiarire modalità e tempistiche degli esami è stato il tenente colonnello del Ris di Roma, autore delle relazioni tecniche già acquisite agli atti del processo.

Durante l’udienza, il militare ha risposto alle domande poste dalla difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Luigi Marinelli e Vincenzo Antonio Maizzi, sostituiti in aula dal collega Luigi Russo, chiarendo soprattutto un aspetto: il tempo trascorso tra gli spari e l’esecuzione degli stub, avvenuta poco più di sette ore dopo il delitto.

“Le particelle di polvere da sparo che si depositano sulle superfici circostanti tendono col tempo, per natura, a disperdersi. Non si degradano chimicamente, ma cadono e si perdono”, ha spiegato il teste, aggiungendo che “sulle superfici cutanee questa tempistica normalmente si evolve rapidamente ed è raccomandabile effettuare i rilievi in intervalli che non superino le 6-8 ore dal fatto”.

Secondo l’ufficiale del Ris, dunque, l’esame sarebbe stato svolto in un arco temporale compatibile con la possibilità di rilevare tracce utili. “Oltre questo intervallo temporale, il rischio di trovare un contenuto residuale o addirittura nullo è abbastanza elevato”, ha precisato.

La difesa ha inoltre chiesto se la diminuzione delle particelle possa variare in base alle caratteristiche individuali. Il teste ha escluso differenze sostanziali, spiegando che il fenomeno dipende soprattutto da azioni meccaniche, come lavarsi o strofinarsi le mani. Infine, ha ribadito con fermezza la validità degli esami effettuati: “Il dato relativo alle particelle trovate sono frutto di un risultato analitico certo”.

Con questa deposizione si chiude la lista testi della pubblica accusa, rappresentata dal pm Miriam Lapalorcia. Il processo riprenderà il 22 maggio, quando verranno ascoltati i testimoni delle altre parti processuali.

Michele Piano, unico imputato nel procedimento, venne arrestato dai carabinieri dopo essersi temporaneamente allontanato tentando di rendersi irreperibile. È accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, ma continua a proclamarsi innocente.

Secondo la ricostruzione della Procura, il delitto sarebbe maturato al termine di un litigio legato a questioni sentimentali. La sera dei fatti, almeno cinque persone si trovavano nell’abitazione di via Paolo VI, dove vive Piano insieme alla compagna. Nel corso dell’incontro, la vittima avrebbe avuto un acceso diverbio con un conoscente, accusandolo di importunare la moglie.

A quel punto, secondo la testimonianza raccolta dagli inquirenti, Piano sarebbe intervenuto impugnando una pistola clandestina e aprendo il fuoco, una ricostruzione che il 52enne ha sempre respinto. Dopo l’accaduto, l’uomo si sarebbe allontanato in auto raggiungendo una casa di campagna.

Per l’accusa, almeno uno dei tre proiettili colpì Michele Placentino al torace e all’addome destro, provocando uno shock emorragico dovuto a lesioni perforanti toraciche e addominali, con danni prevalenti al polmone destro. Nel procedimento sono state individuate cinque parti offese, tutte assistite dall’avvocato Angelo Pio Gaggiano.

Lo riporta foggiatoday.it.