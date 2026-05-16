Statoquotidiano.it, 16 maggio 2026. Orta Nova – Rottamazione dei tributi locali, sì o no? È il pomo della discordia degli ultimi giorni che divide minoranze e forze di maggioranza nel comune capofila dei Cinque Reali Siti.

E mentre il primo cittadino con la sua amministrazione si pronuncia contrario al provvedimento e definisce nel suo post del 15 maggio su Facebook la questione “tema scivoloso da un punto di vista politico, nel quale l’opposizione cerca di strumentalizzare questa roba e magari calcando la mano cerca anche di descrivere la nostra amministrazione come non sensibile ai problemi e alle difficoltà delle famiglie e delle imprese”, dall’altra parte le opposizioni proclamano a più voci la loro protesta, sui social come già nella riunione del Consiglio comunale del 13 maggio scorso, perché, dicono: “ le famiglie ortesi stentano ad arrivare a fine mese”.

Intesa come misura di definizione agevolata che permette ai cittadini di saldare i debiti contratti con il proprio Comune (come IMU, TARI o multe) pagando esclusivamente l’importo originario del tributo, con lo stralcio totale di sanzioni e interessi di mora, la possibilità di ricorrere alla rottamazione dei tributi locali era emersa a seguito dell’approvazione dell’ultima legge di Bilancio dello Stato 2026 (la 199/2025), da porre però in essere solo a determinate condizioni.

Tra queste, in primis il fatto che la misura venga applicata solo se l’ente locale decide di recepirla tramite un’apposita delibera.

In data 19 aprile 2026, i Consiglieri di minoranza avevano dunque trasmesso una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’Art. 39 Comma 2 del TUEL, per proporre la regolamentazione della definizione agevolata (appunto detta rottamazione) dei tributi comunali, in ossequio alla legge di bilancio 2026.

E durante la seduta del Consiglio comunale tenutasi a tal proposito il 13 maggio scorso, gli interventi dei Consiglieri di minoranza, avevano fatto rilevare che la Rottamazione dei tributi comunali, “oltre ad avere una funzione sociale e contabile, riguarda ben 6 milioni di euro e oltre 4 mila cartelle di imprese e cittadini ortesi che ad oggi dovranno essere oggetto di recupero forzoso da parte della società concessionaria del Comune di Orta Nova”, come si legge anche sulla pagina Facebook del movimento politico Rivoluzione Orta Nova, rappresentato dal consigliere di minoranza Nicola Di Stasio.

Nel corso di quella stessa riunione del Consiglio, tuttavia, il funzionario responsabile dell’ufficio comunale per la Contabilità Domenico Catania aveva spiegato le ragioni sottese ad un parere contrario rispetto alla possibilità di approvare la proposta per la rottamazione tributi locali nel comune di Orta Nova.

“Per il Comune di Orta Nova” queste le parole di Catania “va detto che questo, riguardo alla riscossione dei tributi, ha un rapporto contrattuale con un concessionario privato. Rapporto peraltro scaduto nel 2023.

I carichi fiscali ancora non pagati dai contribuenti a cui fa riferimento tale concessionario sono quelli a partire dal 2019 e anni precedenti fino ad arrivare a pendenze del 2005 o del 2004.

Se i tributi in questione non venissero riscossi con relativi interessi o sanzioni, ne deriverebbe una penale da versare al concessionario in questione pari a circa 304 mila euro, che nel bilancio comunale di Orta Nova non sono disponibili.

Ecco perché mi sono sentito di non approvare lo schema di regolamento per la rottamazione proposto dalle minoranze e predisposto da IFEL ANCI [ l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, n.d.r.]”.

Anche il sindaco Di Vito si era espresso in tal senso, sia nel corso della riunione del Consiglio comunale e sia nel post di ieri.

“Questo è un aspetto importante e anche politicamente rilevante” le sue parole “perché si rischia di dare un messaggio in merito ai tributi locali, e cioè che chi ha pagato i tributi, che in realtà sosterrebbero la macchina amministrativa, viene in qualche modo danneggiato da chi invece quel tributo non lo ha pagato e magari ha aspettato il condono o la sanatoria che lo metta in condizione di provvedere nei pagamenti a distanza di anni.

Non solo.

Bisogna aggiungere che per tutte le cartelle non ancora pagate si è andata determinando un’inadempienza contrattuale nei confronti della società concessionaria. E se quei tributi andassero in rottamazione – e si annullassero interessi e sanzioni per ritardi nei pagamenti – per gli anni dal 2019 e precedenti quell’inadempienza si convertirebbe in una penale da versare al Concessionario pari ad un importo esoso, circa 300 mila euro.

Questo è il quadro rispetto al quale fare le valutazioni per decidere se optare o meno per la rottamazione”.

Conseguentemente, in sede di riunione del Consiglio, “a nulla sono valse le proposte del Consigliere Nicola Di Stasio di attingere all’avanzo libero di bilancio 2025 per la copertura delle spese da sostenere con il concessionario al fine di poter comunque attivare la rottamazione”, come si può leggere sulla pagina Facebook del movimento Rivoluzione Orta Nova.

Come nemmeno è stata ritenuta ammissibile, nella stessa riunione la proposta della consigliera PD Angela Fazi di sperimentare la rottamazione dei tributi comunali per 12 mesi e limitatamente alle posizioni debitorie più datate e non ancora interessate da procedure esecutive avanzate, come risulta dai video streaming del Consiglio e dalle parole scritte in un post dalla stessa Fazi.

L’opposizione ha così lasciato l’aula durante la riunione consiliare del 13 maggio scorso: “non per protesta sterile” ha tenuto a chiarire il consigliere di Fratelli d’Italia Dino Tarantino “ma perché il rispetto delle istituzioni e dei cittadini viene prima di tutto.

Noi continueremo a stare dalla parte degli ortesi, proponendo soluzioni concrete per aiutare chi ogni giorno affronta difficoltà economiche e cerca strumenti giusti per rimettersi in regola”.

Queste reazioni però sarebbero “strumentalizzazioni che lasciano il tempo che trovano” a detta del sindaco Di Vito, come si evince dal suo post video del 15 maggio: “perché la nostra è un’Amministrazione attenta e lo ha già dimostrato. Anche io sono un sindaco presente che ascolta molto, che è tra la gente e vi dico che in questi mesi io ho ascoltato diverse persone che chiedevano di regolarizzare la propria situazione. Tant’è che a dicembre 2025 noi abbiamo approvato un regolamento che in qualche modo premiasse chi avesse dimostrato volontà di mettere in regola i propri pagamenti tributari.

Abbiamo introdotto nel nostro Regolamento tutta una serie di iniziative, come le compensazioni, per evitare i contenziosi e volte ad andare incontro”.

A cura di Daniela Iannuzzi.