Peculato all'ASL Foggia, la Cassazione: "Il deposito tardivo degli atti non annulla il processo"

Nessuna nullità del processo, ma solo eventuale inutilizzabilità degli atti depositati in ritardo. È il principio riaffermato dalla Cassazione nel procedimento che vede imputato Rosario Sarcina, nato a Foggia il 09/08/1953, condannato per peculato in relazione alla gestione delle casse ticket del Cup di Cerignola.

La Corte d’Appello di Bari aveva già parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, limitandosi a sostituire l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di cinque anni. La difesa ha però portato il caso davanti alla Suprema Corte sostenendo che alcuni atti d’indagine fondamentali sarebbero stati messi a disposizione troppo tardi, violando così il diritto di difesa dell’imputato.

Nel dettaglio, il ricorso riguardava verbali di sommarie informazioni, report giornalieri delle casse ticket e documenti contabili della Asl Foggia. Secondo la difesa, questi atti non erano presenti nel fascicolo del pubblico ministero quando venne notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel luglio 2020. I documenti sarebbero stati trasmessi soltanto nel febbraio 2021, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e poco prima dell’udienza preliminare.

Per il ricorrente, il ritardo avrebbe compromesso le strategie difensive, impedendo persino la scelta consapevole di un eventuale rito alternativo. La Cassazione ha però respinto questa ricostruzione. I giudici spiegano che il codice di procedura penale non prevede la nullità automatica del procedimento in caso di deposito tardivo degli atti di indagine.

Secondo la Suprema Corte, il tardivo deposito può determinare soltanto una “inutilizzabilità fisiologica” degli atti nella fase dell’udienza preliminare, ma non travolge né la richiesta di rinvio a giudizio né il decreto che dispone il processo. Inoltre, nel caso concreto, la documentazione era stata poi acquisita regolarmente durante il dibattimento.

I giudici sottolineano anche che la difesa non ha dimostrato concretamente quale danno processuale avrebbe subito. Anzi, osservano che proprio l’assenza iniziale di alcuni documenti avrebbe potuto rendere più conveniente la scelta del rito abbreviato, poiché il quadro probatorio sarebbe risultato meno completo.

La Cassazione ha così confermato la validità del processo e rigettato il ricorso, ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario: il deposito tardivo degli atti di indagine non comporta automaticamente la nullità del procedimento, salvo casi specifici di concreta lesione del diritto di difesa.

A cura di Giovanna Tambo.